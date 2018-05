Scheidsrechter Betuwse voetbalderby eindigt op intensive care

RKSV Driel haalt talent Daan Witjes weg bij DCS

30 april DRIEL - RKSV Driel versterkt de aanvalslinie voor het komende seizoen met Daan Witjes, een 20-jarige spits die momenteel bezig is aan zijn eerste seizoen in de selectie van DCS. De ploeg uit Zevenaar is koploper in de derde klasse C.