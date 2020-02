Stilte, applaus en fakkels; emotioneel laatste eerbetoon aan de nummer 6 van RKHVV Paco Geutjes

Amateur­clubs in oosten haken af in top; twee ‘voetbal­dor­pen’ houden nog stand

13 februari NIJMEGEN - Het oosten, zuiden en noorden tellen niet meer mee in de top van het amateurvoetbal. Clubs uit de Randstad heersen in de tweede divisie en derde divisie, terwijl clubs uit deze regio wegkwijnen of zelfs helemaal omvallen.