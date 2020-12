Trainer Mark Otten over het jaar waarin zijn pupil Paco Geutjes verongelukte: ‘Het is loodzwaar geweest’

Mark Otten (35) was maar een seizoen hoofdtrainer van de Huissense eersteklasser RKHVV en daarvan viel ook nog een groot deel in het water door corona. Toch heeft hij een onuitwisbare indruk gemaakt met zijn optreden in donkere omstandigheden. Dat maakt hem voor ons ‘trainer van het jaar 2020'.

,,Het is een loodzwaar jaar geweest”, zegt hij over 2020. ,,Lastig door corona en met een inktzwarte rand.” Die rand kwam door het auto-ongeluk waarbij ‘zijn speler’, middenvelder Paco Geutjes, in januari om het leven kwam. ,,Ja, naar die periode hebben jullie gekeken, denk ik, en niet naar de resultaten, want die waren er niet.”

,,Ik vind het een mooi compliment en vind dat je een gemeend compliment dankbaar moet aanvaarden. Ik moet er wel bij zeggen dat ik de credits wil delen met RKHVV. Ik heb grote bewondering voor de hartverwarmende manier waarop de club met Paco’s ongeluk is omgegaan. Daar sprak zo veel respect uit. Ik ben trots dat ik daar trainer mocht zijn. Alleen al dat prachtige eerbetoon op film van Jurrie Hoberts. RKHVV neemt voor de rest van mijn leven een heel bijzondere plaats bij me in.”

Toch was er iets meer om hem lof te geven. Al in zijn eerste Huissense halve jaar viel op hoe doordacht hij met zijn spelers om ging. ,,Dat ligt in mijn aard”, verklaart hij. ,,Ik ben iemand die van nature op details let, nadenkt en de dingen zo goed mogelijk wil doen. Dat geldt voor mijn werk als trainer, mijn rol als man en echtgenoot en als vader.”

Volledig scherm Mark Otten, voormalig trainer van RKHVV, nu van de NEC-jeugd. © Fons Sluiter