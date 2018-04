Twaalf keer geel en vier keer rood in Betuwse voetbalderby

ANGEREN - Bij de derby tussen SV Angeren en OSC in 4F speelde scheidsrechter Johan Dijkman uit Zelhem gisteren een hoofdrol. Hij begon snel met gele kaarten trekken en hield daar maar niet mee op. Angeren won met 3-1 en de verhouding in rode kaarten was exact omgekeerd.

Vooral OSC wist niet goed om te gaan met het superstrakke beleid van de leidsman en liep tegen drie veldverwijzingen op: Andy Berendsen, invaller Mike Krispijn (koud een kwartier in het veld) en Paul Selman zagen tweemaal geel. Bij Angeren was net voor rust Bram Giesbertz de pineut.

Tussen de bedrijven door nam Angeren na een dik uur spelen een voorsprong via een raak schot van Niels van Muijen, voorbereid door de jonge invaller Matiz Garttener. Enkele minuten later kopte Selman bij de tweede paal gelijk na een mooie vrije trap van Philip Zwartkruis, maar in de slotfase kon OSC het met twee man minder niet meer bolwerken. Van Muijen scoorde nog eens en Joep Pruijn besliste in de 92ste minuut de wedstrijd.

'Thuisfluiter'

,,Eén keer in het seizoen krijg je een thuisfluiter’’, zuchtte OSC-coach Manfred van den Broek. ,,Deze scheidsrechter heeft de wedstrijd beslist. Het is niet anders, we moeten slikken en verdergaan.’’

Collega Edwin Geldof had een iets andere lezing: ,,De stijl van de scheidsrechter was al snel duidelijk. En consequent was hij wel. Daar moet je dan rekening mee houden. Dat hebben wij beter gedaan dan OSC, zij reageerden heel emotioneel.’’