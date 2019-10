Werkvoetbal levert Excelsior Zetten slechts een 0-0 remise op

Machtige Doeleman beslist Betuwse derby HAVO-DVOL

20 oktober HAALDEREN - Lex Doeleman was zondagmiddag de grote man voor HAVO in de derby tegen DVOL. De Haalderense middenvelder bezorgde met twee doelpunten van afstand HAVO de zege in de derde klasse D. De ene was prachtig, de andere draaide gelukkig binnen: 2-0.