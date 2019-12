Amateur Ties speelt tegen PSV op sterfdag van moeder, die opgroeide tegenover Philips Stadion

Hoofdrol Wesley Mortier bij winnend WAVV

15 december ARNHEM - Tweedeklasser WAVV heeft het laatste duel voor de winterstop met 1-2 gewonnen bij MASV. In Arnhem was een hoofdrol weggelegd voor WAVV-speler Wesley Mortier. In de eerste helft verdiende hij een strafschop, die echter werd gemist door Roy de Ruiter, in de tweede helft haalde hij twee keer zelf de trekker over.