Derde klasse A volledig op zijn kop: VVA Achterberg maakt achterstand van 13 punten goed en is nu koploper

Aan de derde klasse A is dit seizoen geen touw vast te knopen. In de winterstop leek koploper ESA de champagne al koud te kunnen zetten voor een aanstaand kampioenschap, gezien de voorsprong van dertien punten. Maar na een inzinking van jewelste en een Achterbergse is het gat nu één punt in het voordeel van VVA.

Niets was minder waar. De klad kwam erin bij de Arnhemmers en nu - twee maanden later - is VVA Achterberg na een moeizame zege op Juliana’31 prompt koploper van de derde klasse A. ,,Nee, dat had ik zeker niet verwacht. Wij begonnen dit seizoen natuurlijk nadat we gepromoveerd waren vanuit de vierde klasse, dus handhaving was het doel”, legt Van Merkestein uit. ,,Maar al snel werd duidelijk dat er meer mogelijk was. En nu al helemaal. Week na week werd het gat naar ESA minder en nu staan we er zelfs boven. Zou het dan toch?”