GVVV stunt met uitschakelen FC Dordrecht in beker

Balbezit

Het meeste balbezit was voor GVVV, dat veel gemakkelijker combineerde en in tegenstelling tot de gasten wel verschillende mogelijkheden kreeg. Waren het voor rust nog speldenprikjes, in de tweede helft schakelde de ploeg van Niek Oosterlee een tandje bij. Het leidde in de 64ste minuut tot een schot op de lat van Martin van Eck, maar dat bleek voor de Dordtenaren uitstel van executie. Want twee minuten later verwerkte doelman Nick Wolters een lastige terugspeelbal onvoldoende, waarna Soufiane Laghmouchi de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in het lege doel volleerde.



Het bleek de enige én winnende treffer, waardoor GVVV verrassend maar verdiend de volgende ronde bereikte.