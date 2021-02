GVVV-voetballer moet vijf weken de cel in voor gooien van voorwerp bij rellen op Museumplein

POLL AMATEURVOETBAL 2021 Moeten alle amateur­voet­bal­lers opnieuw beginnen in kleinere competi­ties?

4 december ARNHEM - De KNVB heeft een voorlopig besluit genomen over het vervolg van het seizoen voor de topamateurvoetballers in de tweede divisie, derde divisie en hoofdklasse. Voor het grootste deel van de amateurs is er nog geen duidelijkheid. Hoe moet het verder met de standaardteams, de recreatievoetballers en de jeugd?