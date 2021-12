Half jaar na EK-finale stopt grensrechter uit Ede ermee: ‘Vlaggen bij mijn neefjes vind ik ook genieten’

Is GVVV na weken van corona-afgelastin­gen klaar voor duel met AFC? ‘Moeten er het beste van maken’

VEENENDAAL - Afgaande op de stand in de tweede divisie wordt de naar voren gehaalde wedstrijd van GVVV tegen AFC een duel van zaterdag tussen Klein Duimpje en de Reus. De Veenendaalse club staat stijf onderaan, de Amsterdamse formatie is de nummer twee. In de jacht op een stunt is het vooral de vraag welk effect de afgelastingen van de voorbije weken hebben op de ploeg van trainer Gery Gink.

26 november