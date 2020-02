Stunt FC Jeugd: club haalt oud-speler Hércules Alicante en Independiente Medellín binnen

Een opmerkelijke winterse versterking voor de Edenaren, die ontzettend verheugd zijn met de komst van middenvelder (24). ,,Hij is werkt momenteel in Veenendaal en speelde met een bedrijfselftal een oefenwedstrijd tegen ons’’, legt technisch manager Melis Versteeg uit.

,,In dat potje viel hij gelijk op, door zijn techniek en diepgang. En hij is ook nog eens fit. Zondag (in de kraker tegen concurrent VDZ, red.) zit hij in ieder geval op de bank.’’

Spanje

Arboleda, die in Colombia net niet helemaal doorbrak als profvoetballer, speelde later ook nog in het tweede elftal van profclub Hércules Alicante uit Spanje. De Colombiaan is woonachtig in het Duitse Emmerich. ,,Ik weet zeker dat we veel plezier aan hem gaan beleven’’, zegt Versteeg.