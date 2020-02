Van ontslagbrieven tot contracten; journalist brengt administratie FC Wageningen terug

Disveld zet snel de lijnen uit achterin bij DOVO

16:07 VEENENDAAL - In de winterstop maakte Daan Disveld de overstap van tweededivisieclub TEC uit Tiel naar een stapje lager DOVO in Veenendaal. De 26-jarige centrale verdediger drukte tegen Harkemase Boys (1-0 winst) direct zijn stempel op het spel. ,,Vorige week was het nog wel wennen, ik wist van sommige medespelers zelfs nog niet de namen. Nu hebben we er weer een weekje training op zitten en voel ik me al helemaal op mijn plaats.”