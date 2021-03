‘Viralcoach’ Pieter de Jongh liep bij VRC al op lakschoenen en in dure pakken rond

Johnny Dobson naar Bennekom, verblijf bij Krayenhoff beperkt tot één seizoen

4 februari NIJMEGEN/BENNEKOM - Johnny Dobson is de volgende nieuweling bij eersteklasser Bennekom. De 29-jarige aanvaller komt over van Krayenhoff uit Nijmegen. Daar speelde hij dit seizoen in een vriendenteam in de vierde klasse E.