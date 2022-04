Voetbaloverzicht: DTS na elf minuten klaar; good-old Van Essen leidt zege Renswoude in

VVA-voetballer Jorn Hiensch verbaasd over enorm krachtsver­schil in topper bij Musketiers: ‘Geweldig om voor de titel te spelen’

VVA heeft de topper bij Musketiers in Elst met groot machtsvertoon gewonnen. De Achterbergers scoorden in het laatste half uur zeven (!) keer en namen de koppositie in de vierde klasse I voorlopig over van DEV Doorn: 0-7.

6 maart