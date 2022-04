Voetbaloverzicht: VVA grijpt de macht in 4I; good-old Van Essen leidt zege Renswoude in

inhaalvoetbal vallei GVVV komt tekort bij Jong FC Volendam, DOVO ‘doodziek’ na afgekeurde goal tegen FC Lisse

Ook het midweekse inhaalduel van GVVV bij Jong FC Volendam is uitgedraaid op een desillusie. De Veenendaalse club, hekkensluiter van de tweede divisie, verloor net als afgelopen zaterdag tegen Jong Sparta nipt met 2-1 in het palingdorp. DOVO sprokkelde in de derde divisie een punt tegen nummer twee FC Lisse, maar was na afloop ‘doodziek’ vanwege een afgekeurde goal.

22 maart