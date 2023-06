Voor Harskamp begint het seizoen nu pas écht: ‘Hier hebben we het hele seizoen van gedroomd’

In Harskamp leeft men al maanden toe naar de nacompetitie. Daarin moet zaterdagmiddag horde één genomen worden in de vorm van VEVO.

Omdat al vrij snel duidelijk werd dat Harskamp in de vierde klasse C geen kampioen ging worden, kon de focus voor de ploeg van trainer Collin Oosterholt snel op de nacompetitie. De eerste periodetitel had Harskamp namelijk al een tijdje binnen. Nu begint het échte werk pas. ,,Dat staat buiten kijf”, zegt Oosterholt. ,,Ik ben heel benieuwd of we het waar kunnen maken. Hier hebben we het hele seizoen al van gedroomd en ik weet zeker dat her erin zit. Ik geloof ook dat wij een betere ploeg zijn van VEVO, maar je hebt natuurlijk ook met de vorm van de dag te maken.”

Voor Harskamp - dat achter kampioen Fortissimo tweede werd - is nacompetitievoetbal behoorlijk ‘nieuw’. Dertien jaar geleden haalde de dorpsclub voor het laatst de nacompetitie. Toen met succes, want de club promoveerde naar de derde klasse. Al speelde het één seizoen later al weer in de vierde.

Daar kwam sindsdien geen verandering in. ,,Dus voor Harskamp is dit inderdaad redelijk nieuw. Gelukkig hebben we wel jongens die gepokt en gemazeld zijn als het op dit soort wedstrijden aan komt. In de nacompetitie gaat het om details. Spelers die dit eerder hebben meegemaakt, daar heb je dan zeker wat aan.”

Harskamp trapt zaterdagmiddag om 15.00 uur op eigen veld af tegen de nummer drie van de vierde klasse D.