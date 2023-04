Wageningen-aanvoerder Mike Verbeek over aanstaande degradatie: ‘Zijn in zes jaar niet zo hoog geëindigd’

In de vierde klasse C vechten GVC en Wageningen zaterdagmiddag voor hun laatste kans op lijfsbehoud. In theorie kunnen beide ploegen zich nog veilig spelen. Al weet Wageningen-aanvoerder Mike Verbeek wel beter.

,,Nee, we moeten realistisch zijn. Het doek is voor ons wel gevallen. Daarvoor is het gat met Barneveld te groot.” Het gat met die ploeg is zes punten en Barneveld heeft nog een wedstrijd minder gespeeld. GVC staat nog eens vier punten onder Wageningen, dus de studentenclub heeft helemaal een wonder nodig.

Verbeek wil al wel vooruit kijken naar de aanstaande degradatie. ,,Ik voetbal sinds mijn vierde bij Wageningen en ik ben nog nooit gedegradeerd. In de jeugd niet en in het eerste kon dat natuurlijk nooit in de vierde klasse, tot dit seizoen. We zijn de afgelopen zes jaar nooit zo hoog als plek zeven geëindigd en toch degraderen we. Dat voelt wrang. Maar de KNVB heeft die regels nu eenmaal zo opgesteld”, zegt Verbeek. ,,Het positieve: dan kunnen we volgend seizoen misschien weer eens om de prijzen spelen.”

Voor nu staat de eer van de stad op het spel. ,,Een derbygevoel? Dat valt wel mee. Ik kom die studenten van GVC zaterdagavond niet tegen in de kroeg, in tegelstelling tot jongens van ONA’53 en WAVV. Maar ik denk dat dit onze laatste kans op een zege is dit seizoen, dus gaat het mes tussen de tanden. Als we het net zo doen als in de eerste wedstrijd tegen GVC (3-1 zege, red.), heb ik er vertrouwen in.”