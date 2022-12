Wedstrijd Musketiers gestaakt na harde botsing spelers

,,Die gingen vol met de koppen tegen elkaar. De klap was over het hele veld te horen. Dat was echt schrikken”, zei trainer Teus Jacobs. ,,Bij Niels Jacobs zijn er een aantal hechtingen ingezet en hij kreeg ook een hoofdband om. Jeroen Padberg is er minder goed aan toe. Zijn wenkbrauw lag open en er is vrees dat zijn oogkas is gebroken maar dat moeten we nog afwachten. Padberg is met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis in Amersfoort. De schrik zat er zo in bij de ploeg dat het duel is gestaakt.”