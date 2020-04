‘American dream’ DCS-doelman Nils van der Landen wordt waarheid

COLUMN Het verlangen is groot

7:50 De hoofdredactie van het Algemeen Dagblad - waar ook deze krant toe behoort - stelde onlangs de volgende vraag aan zijn lezers: ‘Wat is regiosport nou eigenlijk? Is dat het wedstrijdverslag van het eerste team en het interview met de topscorer? De publieke belangstelling voor het amateurvoetbal neemt steeds meer af, zo merken wij. In sommige regio’s nadert het zondagvoetbal langzamerhand zijn einde.’