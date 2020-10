Angerlo Vooruit-speler Ted Milder vreesde na coronabesmetting voor zijn leven

Alsof er niets gebeurd was, stond Ted Milder twee weken geleden op het wedstrijdformulier, voor het competitieduel tussen Angerlo Vooruit en Jonge Kracht. De ervaren verdediger (43) van de thuisclub bleef weliswaar 90 minuten op de bank, maar dat hij bij de selectie van trainer Herko Engelsman zat, was al zeer opmerkelijk.

Want het coronavirus sloeg toe bij de voetbalclub uit Angerlo, waar negen spelers en verschillende stafleden een besmetting opliepen. Vooral Milder werd hard getroffen: de Huissenaar lag eind september zes dagen op de covid-afdeling in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.