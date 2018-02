Ex-voorzitter Babberich scheldt voetbalclub 6 ton kwijt: 'Wilde het goed afmaken'

De club, toen nog spelend in de tweede klasse, had – mede door het decennia lang betalen van spelers - een grote schuldenlast. Zes crediteuren, waaronder de gemeente Zevenaar, gingen niet akkoord en daarom vroeg toenmalig Babberich-voorzitter Jan Reint Smit surseance van betaling aan. Die verleende de rechter op 28 maart 2017.



Gisteren bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Zutphen dat er nu een definitief akkoord is bereikt met de schuldeisers. Scheepsbouwer Smit, die de club in 2009 ook al redde van een faillissement en Babberich toen een lening van 425.000 euro verstrekte, was zelf de grootste schuldeiser.



Babberich stond voor 588.000 euro in het krijt bij de inwoner van Stokkum. Smit, die zelf van 2011 tot 2017 preses was bij Babberich, schold de club het gehele bedrag kwijt.



,,We zijn Jan Reint enorm dankbaar’’, zegt de huidige preses Martijn Bouwman. ,,Hij was veruit de grootste schuldeiser en heeft overal van afgezien. Jan Reint heeft een enorm Babberich-hart.’’