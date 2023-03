Gelders Eiland van slag en krijgt fikse opdoffer bij SVGG

Voor de gasten uit de Liemers kwam de nederlaag hard aan. Bij winst was de ploeg gedeeld tweede, nu staat de formatie van trainer Gerben Matser zesde. ,,We moeten intern maar eens kijken hoe de instelling beter moet”, stelde Matser. ,,Uit de laatste vier duels hebben we maar een punt gepakt, er is dus werk aan de winkel.”

Vooraf herinnerde iedereen bij SVGG zich de oorwassing op 2 oktober 2022 toen hun ploeg met 7-0 van het veld werd geblazen door Gelders Eiland. Donderdagavond was alles anders. ,,We wilden graag die nederlaag van destijds rechtzetten en ook wilden we aanhaken bij de ploegen die strijden om deelname aan de nacompetitie”, lichtte trainer Patrick Visser van SVGG toe, die met zijn ploeg nu vijfde staat. Visser behaalde met zijn ploeg de vierde zege in vijf duels in 2023. ,,Bij ons zijn de jongens mannen geworden. In het verleden kwamen we fysiek nog wel eens te kort, maar de jongens zijn gegroeid. Ik hoor net dat het de eerste zege ooit is van SVGG op Gelders Eiland.”