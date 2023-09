Trainer Bleijenberg blij met veel concurrentie bij Westervoort

Westervoort kleurde de laatste jaren het amateurvoetbal in de regio met twee titels. Dit seizoen is het dringen voor een plaats in de ploeg van trainer Bleijenberg.

Als tweedeklasser Sportclub Westervoort vanmiddag aan de eerste bekerwedstrijd in Dieren (17.00 uur, RA) begint, gaat de knop om bij de gepromoveerde ploeg. ,,We zijn nu ruim drie weken bezig en hebben vier wedstrijden gehad waarin iedereen minuten heeft kunnen maken”, schetst de in Huissen woonachtige trainer Wim Bleijenberg. ,,De bekerwedstrijden gebruik ik om langzaam naar een vast elftal toe te werken, de periode dat ik een half elftal wissel in een wedstrijd is voorbij.”

Bleijenberg heeft veel keus, want als iedereen fit is beschikt hij over 24 selectieleden, waarvan drie met keepershandschoenen aan. ,,Ik werk graag met grote groepen. Dat was deze voorbereiding bijvoorbeeld fijn omdat er nog wat spelers op vakantie waren. Daardoor hield ik steeds een behoorlijke groep over om mee te trainen. Dat moet ook, want de intensiteit moet bij ons omhoog. De tweede klasse waarin we nu spelen is zwaar.”

Uitleg

Een grote groep kan echter ook tegen een trainer werken, hij moet namelijk veel spelers teleurstellen. ,,Ik ben vind ik een trainer die veel communiceert, spelers steeds uitlegt waarom ze er niet in staan”, merkt Bleijenberg op, die niet wegloopt voor die verantwoordelijkheid. ,,Dat wij een grote groep hebben, is voor mij als een trainer een luxe. Het bevordert de onderlinge concurrentie.”

En die is er op sportpark Naederhuyse in Westervoort. Met Stan Maassen van den Brink (sc Rheden), Jamy A-kum (ESA), Nino Meijer (VDZ) en de vanuit een lager team overgekomen spits Martijn Derksen is de kampioensploeg nog sterker geworden.Een van de nieuwe gezichten is dus Stan Maassen van den Brink. ,,Ik speelde de laatste jaren in een vriendenteam bij Rheden, daarvoor kwam ik voor het eerste van Rheden uit.”

De Velpenaar in Westervoortse ‘dienst’ is voor een plaats in het elftal nog zoekende. ,,Een van de eerste oefenwedstrijden stond ik rechtsback en afgelopen week stond ik in de spits. Ik ben een jongen met veel loopvermogen en diepgang. Als rechtsback kan ik er gedurende een wedstrijd paar keer overheen komen.”

Maassen van den Brink schuwt de concurrentie niet. ,,Ik heb gemerkt dat we meerdere goede spelers voor een positie hebben, maar het niveau kan ik aan. Ik ben nu ook 27 jaar, voor mij was dit ook een moment om nog eens in een eerste elftal te gaan spelen. Ik wil niet later spijt krijgen dat ik dat niet gedaan heb.”

Belachelijk

Trainer Bleijenberg vindt niet dat hij zijn licht al kan laten schijnen over de competitie in 2G. ,,Omdat we bijvoorbeeld niet weten hoe de promotie- en degradatieregeling er dit seizoen uit ziet. Dat vind ik echt belachelijk. Ik verwacht namelijk niet dat ze bij de KNVB daar nu nog over aan het vergaderen zijn. Vorig seizoen kwamen ze een week voor de competitiestart met de promotie- en degradatieregeling en zorgde dat voor veel onrust. Als je de indeling bekend maakt, moet je tegelijkertijd het reglement daarbij vermelden.”Maassen van de Brink zegt heel simpel: ,,We willen ons handhaven, dan doen we het goed. Als ik dit team afzet tegen de ervaring die ik met Rheden in de tweede klasse opdeed, moet dat lukken.”