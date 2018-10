Voetbalfans steken geblesseerde DCS-aanvaller Onur Ilbay hart onder de riem: 132 kaarten

Loil spaart Ulftse Boys met bescheiden zege

14 oktober LOIL - In de thuiswedstrijd tegen het gehavende Ulftse Boys had Loil aan het doelsaldo kunnen werken in de vierde klasse C. Het bleef echter bij een bescheiden 2-0 overwinning, door doelpunten van Justin Stinissen (voor rust) en Jimmy Veerink (in de tweede helft).