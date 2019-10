Arbiter schrijft excuusbrief aan SIOL over ‘onbedoeld racistische’ opmerking

Volgens spelers van beide elftallen vergeleek de scheidsrechter de voetballers van SIOL met ‘tien kleine negertjes’. Tielen erkent dat, maar schrijft in zijn brief dat zijn opmerking ‘zeker niet racistisch bedoeld was’. ‘Maar ik begrijp terdege dat deze wel als zodanig en/of beledigend kan overkomen. Doordat spelers tegen het einde van de wedstrijd in de duels steeds vaker ten val kwamen, kwam bij mij een oude uitdrukking naar boven. Deze uitdrukking – ‘het lijkt hier wel het verhaal van de tien kleine negertjes’ – sprak ik, zonder erbij na te denken, uit. Dertig, veertig jaar geleden was dit een uitdrukking die wel eens gebruikt werd als je ergens met een groep aan begon die vervolgens steeds kleiner werd. Toen ik dit zondag zei, heb ik er geen moment bij stilgestaan dat jullie een gekleurd team zijn. Het had me ook kunnen gebeuren bij Hegelsom of Merselo’.

Niet terug te draaien

Verder schrijft Tielen in zijn brief aan SIOL: ‘Ik begrijp heel goed dat deze uitdrukking in deze tijd niet meer kan. Ik kan het jammer genoeg niet terugdraaien. Het spijt me dat deze uitspraak jullie zo heeft geraakt. Ook ik heb een hekel aan racisme, in welke vorm dan ook.’



Tielen heeft de brief ook aan voetbalbond KNVB en tegenstander Juliana Mill verstuurd. ,,Want ook Juliana is de dupe van de gestaakte wedstrijd”, zegt de arbiter. De KNVB is begin deze week een vooronderzoek begonnen naar de gestaakte wedstrijd. ,,Wat natuurlijk logisch is”, aldus Tielen.