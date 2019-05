Conflict JVC: selectie loopt leeg, bestuur houdt rekening met ergste scenario

4H: SES geeft Estria koekje van eigen deeg

28 april ESCHAREN - Afgelopen maandag was het prijs voor de één, zondag voor de ander. Nog geen week na de zege in de topper bij SES (0-1) gingen de voetballers van Estria op hun beurt in eigen huis met 3-0 onderuit tegen de Langenboomse concurrent in de strijd om de titel.