De Zwaluw-speler Caspers alwéér held van tegenpartij: twee eigen goals in twee duels

De Oeffeltenaar maakte zondag in het duel tussen de nummer negen en tien van de vierde klasse H (2-0) een eigen doelpunt.

Dat de lat een tweede eigen goal van Caspers voorkwam, is nog niet zo bijzonder. Dat de voetballer van De Zwaluw eerder in het seizoen in eigen huis tegen Gassel ook al in het verkeerde doel schoot wel.

,,Ik heb de grappen hier wel over aan moeten horen”, zei Caspers, die dit seizoen nog niet in het goede doel scoorde. ,,De bal kwam terug van de paal en de keeper en ik liepen elkaar in de weg. Dus het was een echte klutsgoal.”