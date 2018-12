Doelman JVC Cuijk deelt karatetrap uit aan ploeggenoot

Na het bizarre incident mochten de betrokkenen van coach Ferdi Akankan en het bestuur van de Cuijkse voetbalclub geen uitleg geven.



Trainer Akankan reageerde woedend op de ruzie. ,,Het is gênant wat er is gebeurd”, zei hij. ,,Bizar, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ga met de technische commissie met de betrokken spelers in gesprek en dan gaan we kijken welke consequenties we eraan verbinden.”