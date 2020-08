Een derby in coronatijd: normaal 600 toeschouwers, nu uitverkocht met 250 man

‘Alles is een beetje anders vandaag”, roept SES-spreekstalmeester Thijs Reinen door de speakers terwijl de poulewedstrijd in de districtsbeker tegen Juliana (1-4) net onderweg is. Een heel protocol volgt. Het moet. Deze zondagmiddag helemaal.



Het duel in Langenboom is niet alleen de eerste officiële wedstrijd na de coronabreak, het duel is ook gelijk de eerste derby. Een gevecht waar normaal zo’n zeshonderd toeschouwers op afkomen. Een die de clubkas spekt. Maar dit keer dus niet. Er zijn ‘slechts’ 250 man bij én toch is het duel uitverkocht.