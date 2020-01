Eerste derby sinds 1974: zege voor Olympia bij Volharding voor 1000 man

In Vierlingsbeek trok de Boxmeerse ploeg het duel in de tweede klasse H in een kwartier naar zich toe.

Volop sfeer

Comeback

Met die drie doelpunten boog Olympia een 1-0 achterstand om. Voor rust was Volharding via de watervlugge rechtsbuiten Tim Martens op voorsprong gekomen. Hij tikte een voorzet van links bij de eerste paal binnen. De jeugdspeler had daarna de 2-0 op zijn schoen, ware het niet dat Olympia-keeper Jasper Görts prima redde.



In de slotfase was Melvin de Klijn nog dicht bij de 2-3, maar hij kopte op de paal.



Olympia blijft zodoende koploper in de tweede klasse H, Volharding staat dertiende (voorlaatste).