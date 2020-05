Fuseren in coronatijd: leden voetbalclubs in Grave stemmen via selfies

De leden van de drie voetbalclubs uit de gemeente Grave moeten een stemformulier invullen en daarvan een foto maken waar ze zelf (herkenbaar) opstaan. Die foto geldt als stem en kan via de mail, post of WhatsApp worden opgestuurd tot en met 16 mei. Met de digitale stemwijze doen Estria (Escharen), GVV (Grave) en SCV (Velp) een beroep op de noodwet digitale besluitvorming die sinds kort van kracht is. Alleen zo kan afgeweken worden van de statuten van de drie verenigingen.

Notaris

Die statuten stellen dat een fysieke algemene ledenvergadering verplicht is. De digitale manier van vergaderen is getoetst door notaris M. Wilhelm en de juridische afdeling van de KNVB, de voetbalbond.



,,Verschillende stemmogelijkheden zijn voorbij gekomen’’, laat Edwin van Kraaij namens de fusiecommissie weten. ,,We willen valsheid in geschriften voorkomen. Stemmen via een videovergadering zoals Zoom is niet te doen. Dan moeten duizend man één voor één voor de camera komen. Dit is echt de beste optie.’’