Johan Vullings is voor even een van de tienduizenden kartonnen fans van Gladbach

Nieuwe coach Van Mierlo moet bouwen aan jong SES

14 mei LANGENBOOM - Voetbalclub SES is in de zoektocht naar een nieuwe trainer uitgekomen bij Robert van Mierlo. De vierdeklasser moest onlangs de markt op nadat Arian Meeuwsen zijn contract voor volgend seizoen verscheurde. Hij zag geen perspectief meer in Langenboom.