Juliana 100 jaar: van protest tegen bezetter tot bezoek van profclubs

Blauw en wit, oud en vertrouwd. Dat zou je denken. Maar Juliana Mill begint een eeuw geleden toch echt te voetballen in een rood-zwart tenue. ,,Weinig leden van nu hebben Juliana ooit in de oorspronkelijke clubkleuren zien spelen”, zegt bestuurslid Regie Roefs (64). De verenigingskleuren verschieten namelijk al in de Tweede Wereldoorlog. Als tegenreactie op de Duitse bezetter.



In 1941 wordt de club verplicht zijn naam te veranderen (zo ontstaat Mill'19). Een verwijzing naar het koningshuis - bij de oprichting in 1919 is Juliana vernoemd naar de destijds 10-jarige prinses - is onder de nazi's uit den boze. Uit protest stapt de club af van het zwart en rood. ,,Dat waren ook de kleuren van de NSB. Daarmee wilde de club niets te maken hebben.”



Na de oorlog wordt de naamswijziging teruggedraaid. ,,RKSV Juliana dus. De club heeft eigenlijk nooit Juliana Mill geheten. Dat heeft de KNVB er zo’n twintig jaar geleden van gemaakt. Ik denk om ons te onderscheiden van andere clubs met de naam Juliana.”