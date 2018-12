JVC accepteert lange schorsing spelers; keeper Centen in beeld als vervanger

Kanters hangt een straf van acht maanden boven het hoofd voor zijn aandeel in de ruzie na afloop van het duel met UNA (0-1) van vorige maand. De keeper deelde na de wedstrijd in de derde divisie een karatetrap uit aan teamgenoot Aarab.

Tegen verdediger Aarab is vier maanden schorsing geëist. Hij had vlak voordat Kanters hem trapte een tik uitgedeeld aan medespeler Jay van Boxtel. Van Boxtel wordt niet geschorst.

Onbereikbaar

Het is onbekend of Kanters en Aarab in beroep gaan tegen het schikkingsvoorstel van de KNVB . Aarab wilde niet reageren, Kanters was onbereikbaar voor commentaar.

De schorsing van beide spelers van JVC gaat per direct in. Aarab is zodoende tot en met 18 april van komend jaar geschorst, Kanters tot en met 18 augustus. Omdat het een schorsing betreft en geen uitsluiting mogen beide spelers tot die tijd ook niet deelnemen aan trainingen van JVC, een functie binnen de KNVB of de vereniging vervullen of zich overschrijven naar een andere club.