JVC Cuijk schorst vechtende spelers voor acht wedstrijden

Vianen Vooruit verzuimt derde plek te grijpen

18:16 VIANEN - Vianen Vooruit heeft nagelaten om in ieder geval voorlopig de derde plek in de tweede klasse H in handen te nemen. De formatie van trainer Niels Voet speelde in eigen huis doelpuntloos gelijk tegen DAW uit Schaijk, waardoor Vianen Vooruit nog altijd deel uitmaakt van de bijzonder brede middenmoot.