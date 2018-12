JVC Cuijk worstelt met karatetrap: sancties toch nog onbekend

4H/4G: Milsbeekse jonkies snoepen ongeslagen Hapse Boys punten af

2 december MILSBEEK - Hapse Boys is bij Milsbeek tegen puntenverlies opgelopen. De ploeg van trainer Michel Kuijpers, die nog ongeslagen is in de vierde klasse H, speelde zondag met 1-1 gelijk in Limburg. Joost van de Groes opende de score namens de formatie uit Haps, maar in de tweede helft zorgde Daniël Janssen voor de gelijkmaker.