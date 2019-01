KNVB ‘halveert’ schorsing van JVC-keeper Kanters na trappen medespeler

De 21-jarige doelman uit Haps was door de KNVB geschorst voor zijn aandeel in de ruzie na het duel met UNA (0-1), van begin december. De keeper van JVC deelde op het veld een trap uit aan ploeggenoot Jassin Aarab die onenigheid had met medespeler Jay van Boxtel. Aarab had Van Boxtel een tik verkocht.



Kanters heeft nu nagenoeg dezelfde straf als Aarab, die eerder voor vier maanden was geschorst door de voetbalbond. Afgelopen maandag diende de mondelinge zitting van Kanters bij de KNVB. Ook Aarab en Van Boxtel zijn daarbij door de aanklager verhoord. In tegenstelling tot Kanters had Aarab zijn straf van vier maanden geaccepteerd. JVC was al akkoord gegaan met beide sancties, Van Boxtel ging vrijuit.