KNVB schorst spelers JVC Cuijk maanden voor incident met karatetrap

Teamgenoot Jay van Boxtel, die ook bij de vechtpartij tussen de medespelers betrokken was, kreeg van de voetbalbond geen straf opgelegd. Kanters haalde bij de ruzie met een karatetrap uit naar Aarab. Verdediger Aarab deelde daarvoor een tik uit aan Van Boxtel. De schorsing van Aarab en Kanters gaat per direct in. Aarab is zodoende tot en met 18 april geschorst, Kanters tot en met 18 augustus.

Beroep

Omdat het een schorsing betreft en geen uitsluiting mogen beide spelers tot die tijd ook niet deelnemen aan trainingen van desbetreffende club, een functie binnen de KNVB of de vereniging vervullen, of zich overschrijven naar een andere vereniging.

Zowel de Cuijkse voetbalclub als de betreffende spelers hebben de mogelijkheid in beroep te gaan tegen het schikkingsvoorstel. JVC laat via woordvoerder Theo Heiltjes weten zich te beraden over de straf. ,,Ik kan er nog niets over kwijt. We zullen dit eerst intern moeten bespreken”, zegt hij.



Eerder werd zowel Kanters als Aarab door de club voor acht wedstrijden geschorst en naar het eerste zaterdagteam (derdeklasser) verbannen. Die straf loopt medio maart af.



De ruzie en onderlinge irritaties zijn intussen bijgelegd, stelt de clubleiding van JVC nadrukkelijk.