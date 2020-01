Scheidsrechter krijgt drie maanden schorsing voor ‘tien kleine negertjes die omvallen’-uitspraak

De tuchtcommissie acht bewezen dat Tielen zich daarmee onbehoorlijk heeft gedragen, beledigend richting SIOL-spelers. Niet bewezen is dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan racisme of discriminatie. Dit komt doordat de intentie, doelgerichtheid en context hiervoor ontbreken, zo stelt de tuchtcommissie. De woordkeuze zou zijn ontleed aan een kinderrijmpje van vroeger, dat ook als beeldspraak wordt gebruikt om een groep te beschrijven die steeds kleiner wordt. Tielen heeft met zijn woorden de SIOL-spelers willen vermanen omdat ze snel omvielen en om vrije trappen riepen.

Media-aandacht en excuusbrief

De straf valt lager uit dan de aanklager vlak na het incident voor had gesteld: bij het schikkingsvoorstel voor Tielen was immers een schorsing van vier maanden voorgeschreven. Daarmee ging de scheidsrechter niet akkoord.



In de uitspraak heeft de tuchtcommissie van de KNVB verder meegenomen dat de zaak veel media-aandacht heeft gehad, dat de scheidsrechter een excuusbrief heeft geschreven naar beide clubs en dat beide voetbalverenigingen niet doorprocederen.



De uitspraak zorgt ervoor dat hij per direct weer wedstrijden mag leiden. Tielen heeft zijn schorsing van twee maanden er namelijk al opzitten. Hij zat in november en december al aan de kant.