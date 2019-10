Voetbalbond KNVB onderzoekt mogelijk racistische opmerking arbiter bij duel SIOL

Het voetbalduel in de vierde klasse H werd zondag vlak voor tijd gestaakt nadat de arbiter zich discriminerend zou hebben uitgelaten tegenover spelers van de voetbalclub uit Katwijk. De KNVB zegt de zaak hoog op te nemen. ,,We zijn op de hoogte van het voorval en de onafhankelijke aanklager is al een vooronderzoek gestart”, zegt een woordvoerder van de KNVB. ,,Als dit is afgerond, wordt het bij voldoende bewijs voorgelegd aan de tuchtcommissie, die een sanctie bepaalt.” Volgens voetballers van beide clubs zou Tielen na aanmerkingen op de leiding de spelers van SIOL een ‘stel tien kleine negertjes’ hebben genoemd.

Bewijslast

,,De KNVB vindt dat er voor discriminatie en racisme in het voetbal geen plaats is. We pakken dat preventief en repressief aan. Voor repressieve acties is, net als in het ‘gewone’ rechtssysteem een (juridische) basis vereist.



Zo moet er bewijslast zijn. Dit om te voorkomen dat onschuldigen worden gestraft en ervoor te zorgen dat een sanctie overeind blijft als deze juridisch wordt aangevochten. Het voorbereiden van een zaak moet dus grondig gebeuren.”



Of SIOL-trainer Lucien Roeffen geschorst wordt en wanneer het duel wordt uitgespeeld, is ook nog niet bekend. Roeffen kreeg de rode kaart van Tielen omdat hij opheldering wilde van de arbiter na het incident en daarbij het veld betrad. Bij het moment van staken waren er nog zeven minuten te spelen, de stand was 1-1.