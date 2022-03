100 jaar en nog zo fris als een hoentje

Collectief Kunde kraakt UHC

NIJMEGEN - FC Kunde was verre van compleet, maar kwam in de vierde klasse E toch prima uit de startblokken. De Nijmeegse studenten wonnen met 3-0 van UHC uit Hernen. De licht geflatteerde eindstand was te danken aan het sterke collectief bij Kunde. Anne Reussing, Jasper Martin en Job de Roos scoorden.

26 september