Achilles’29 degradeert naar derde divisie

Degradatie Achilles'29: 'Al dat gedoe, was dat het allemaal waard?'

20 april GROESBEEK - Het is een dieptepunt in de mooie geschiedenis. Voor het eerst sinds 2002 verdwijnt Achilles’29 van het hoogste niveau in het amateurvoetbal. Degradatie kan zaterdag na het duel met Barendrecht een feit zijn. ,,De club moet weer worden zoals vroeger’’, zegt trainer Arno Arts.