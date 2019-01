Achilles’29 een jaar later: ‘We nemen geen risico's meer’

Rechtszaken bij de FIFA, het CAS en in Duitsland zijn goed afgelopen. 150.000 euro aan claims zijn verdwenen, een faillissement van de voetbalvereniging Achilles’29 is voorlopig afgewend. Bovendien is de ingewikkelde organisatiestructuur rigoureus veranderd en de verhoudingen met de KNVB zijn hersteld.



Het bestuur van Achilles heeft onder leiding van voorzitter Pjotr van der Horst de afgelopen maanden grote herstelwerkzaamheden verricht. ,,We hebben ons serieus afgevraagd of Achilles nog bestaansrecht heeft”, zegt Van der Horst.