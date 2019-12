Achilles’29 hard onderuit in aanloop naar cruciale week

Trainer Stefan Muller maakt zich niet al te druk om de positie op de ranglijst. ,,Voetbal is niet meer de hoofdzaak bij Achilles”, stelde de coach na de nederlaag. ,,Het belangrijkste is nu dat de club kan blijven bestaan. Er zitten fantastische mensen. Welke vereniging heeft nou te veel vrijwilligers?”

Achilles speelt en traint door het conflict al wekenlang bij Germania. ,,Alle randzaken hebben wel invloed op het team”, zei Muller. ,,Maar ondanks alles blijven de jongens netjes. Ze gaan niet schoppen of vervelend lopen doen. Want dat kan in zo’n situatie ook gebeuren.”

In de uitwedstrijd tegen FC ’s Gravenzande was Achilles kansloos. Bij rust stond het 3-0. Voor de thuisploeg scoorden Patrick Triep, Jan Verduijn, Ardi Luijendijk en Yuri Westhoff (2x). ,,Ze grepen ons bij de strot en lieten niet meer los”, sprak Muller. ,,In sommige wedstrijden komen we heel goed mee, spelen we leuk voetbal. Maar veel ploegen, zeker in het westen van het land, hebben heel veel kwaliteit. Daar lopen jongens uit het profvoetbal. Wij hebben vooral spelers die van een lager niveau komen.”