'Achilles'29 overweegt faillissement en doorstart'

Puntenstraf Nijmegen, zaterdagploeg gaat in beroep

22 december NIJMEGEN - De KNVB heeft het zaterdagteam van Nijmegen twee punten in mindering opgelegd. Aanleiding zijn vermeende dreigementen door een speler van Nijmegen in het duel bij EMM in de vierde klasse A. Nijmegen is in beroep gegaan.