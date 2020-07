Achilles’29 strikt oud-jeugdinternational Abdul Bai Kamara

Hij doorliep de jeugdopleiding van NEC, schopte het tot jeugdinternational van Oranje en speelde voor Jong NEC. Hij vertrok in 2016 naar Sparta waar hij in het beloftenteam terechtkwam. Toen een doorbraak in Rotterdam uitbleef, besloot de verdediger zich in 2018 te richten op een maatschappelijke carrière en vertrok.