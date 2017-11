Achilles’29 wint beladen derby van De Treffers

Achilles kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong via Niek Versteegen.

De Limburgse aanvaller rondde af na een mooie steekpass van Omid Popalzay: 1-0. Na wat kansen over en weer en een paar snoeiharde tackles, kreeg Rafael Uiterloo vlak voor rust dé kans op de gelijkmaker. De spits van De Treffers schoot van dichtbij, oog in oog met Achilles-doelman Desny Royendijk, via de lat over.