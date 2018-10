Arno Arts treft via deurwaarder betalingsregeling met Achilles’29

Voetbal is nog de enige verslaving voor Angelo Knoop

15 oktober NIJMEGEN - Angelo Knoop is terug bij voetbalvereniging SV Nijmegen. Als een ander mens. Hij is voor altijd veranderd, zegt de aanvaller. De 29-jarige Knoop werkte zich de afgelopen jaren regelmatig in de nesten, maar heeft zijn leven gebeterd. Na een afkickperiode van zijn cocaïneverslaving maakte hij dit seizoen zijn comeback in het voetbal.