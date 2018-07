Arno Arts zet door: faillissementszitting Achilles'29 op 31 juli

De zaak van Arts draait om onenigheid over zijn contract. Hij werd afgelopen februari aangesteld als coach tot het einde van vorig seizoen. Arts stelt dat is toegezegd dat zijn contract met een jaar zou worden verlengd. Hij eist daarom dat zijn salaris wordt doorbetaald.

Mail

,,Ik heb een brief naar de club gestuurd met de vraag of zij willen betalen, maar zij zeggen dat er geen verlenging van het contract is”, zegt advocaat André Brantjes van belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV). Hij staat Arts bij. ,,Wij beroepen ons op een mail die daarover is verstuurd, zij geven daar een andere draai aan.”

Dat Achilles eind juli daadwerkelijk failliet zal gaan, is niet gezegd. De rechtbank moet allereerst bepalen of er sprake is van contractverlenging en of er nu dus een schuld is. Bovendien moeten er voor een faillissement meerdere schuldeisers zijn. Voor zover bekend is Arts momenteel de enige.