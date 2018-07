Arts trekt faillissementsaanvraag Achilles’29 in

Achilles'29 trekt rookgor­dijn op bij start voorberei­ding

25 juli GROESBEEK - Achilles’29 hult zich in nevelen over het nieuwe seizoen. Wie de trainer is bij de voetbalclub uit Groesbeek en hoe de selectie eruit ziet, is onbekend. Betrokkenen wilden maandag bij de start van de voorbereiding geen uitleg geven.